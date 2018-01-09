в Киеве трех граждан Грузии задержали по подозрению в совершении квартирных краж. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Во время досудебного расследования установлено, что трое мужчин в возрасте от 35 до 43 лет на протяжении последнего месяца совершили ряд краж из квартир киевлян.

Задержанные уносили из чужих квартир деньги, украшения, мобильные телефоны, компьютерную технику и другое ценное имущество. Часть похищенного, а именно 3 ноутбука, 5 мобильных телефонов и планшет, была изъята во время проведения обыска их автомобиля. Кроме того, у задержанных изъяли ключи, отмычки и другие инструменты, которые они использовали для совершения преступления.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в Киеве мужчина убил собутыльника и поджег квартиру, заметая следы.

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