Пропавшая в Киеве в декабре Дана Савенко была найдена мертвой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Дана Волкова найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей", - говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

Отметим, что последний раз Дану Савенко видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета", она оставила телефон на зарядке в киоске, но за ним так и не вернулась.

Особыми приметами у девушки были татуировки в виде пера на руке, морда кошки на груди, небольшие круглые шрамы на запястье. Была одета в цветную куртку.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве нашли мертвой 15-летнюю девушку с ножом в груди.

Напомним, в Киеве жестоко убили мужчину и подожгли его квартиру.