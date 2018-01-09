ID-карты и биометрические загранпаспорта получили несколько миллионов украинцев
Государственная миграционная служба оформила в минувшем году 1 млн 113 тыс. 673 ID-карточки и 3 млн 989 тыс. 989 биометрических загранпаспортов гражданам Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре Миграционной службы, передают "Украинские новости".
"Оформлено 1 113 673 ID-карточки", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гунько.
Также. по его словам, в 2017 году было оформлено 3 989 989 биометрических паспортов, необходимых для выезда за границу.
Напомним, 27 декабря пограничники отчитались о тестировании биометрической системы на границе с Россией.
Система биометрического контроля на границе с Россией заработала с начала 2018 года. Отпечатки сдали уже 500 россиян.
Как сообщалось, владелицей миллионного ID-паспорта стала школьница из Киева.
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