С 10 января стоимость входных билетов в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогов" поднимется на 10 гривен для взрослых. Об этом сообщает "Сегодня".

Билет для взрослых будет стоить 50 гривен вместо 40 гривен, билет для детей от 10 до 17 лет – 30 гривен (было 20 гривен).

Стоимость билета для детей от 7 до 10 лет с завтрашнего дня будет составлять 15 грн вместо 10 грн. В музее говорят, что подорожание плановое.

Сообщили об изменении цен с 1 января и в Национальном музее им. Тараса Шевченко. Теперь входной билет стоит 35 грн, а для учеников, студентов, пенсионеров – 15 грн.

Как сообщала "Страна", ранее в киевском музее Пирогово сгорел деревянный дом.

Также "Страна" писала, что на музей жертв Голодомора в Киеве потратят почти 800 миллионов гривен.