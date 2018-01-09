Американская актриса Гвинет Пэлтроу и продюсер Брэд Фолчак подтвердили, что они помолвлены. Парочка сделала заявление для шоу Good Morning America, пишет People.

"Мы невероятно счастливы, что подошли к тому моменту наших жизней, когда наши общие успехи и неудачи могут служить кирпичиками для построения здоровых и счастливых отношений", - сказали Гвинет с Брэдом.

Они также снялись вместе для журнала Пэлтроу.

Фото: people.com

Как сообщала "Страна", ранее о приставаниях продюсера фильмов Тарантино заявили Джоли и Пэлтроу.

Напомним, американская актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что уходит со сцены, чтобы заняться делом. Она собиралась развивать собственный lifestyle-бренд - Goop, основанный в 2008 году.

"У меня была невероятная актерская карьера, но сейчас мной руководит стремление создавать контент, выпускать полезные продукты, руководить. Все это постепенно развивалось и наконец-то превратилось в настоящий бизнес", - рассказала Пэлтроу.