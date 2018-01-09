После новогодних праздников НБУ разослал банкам телеграмму №50-0007/320, в которой описал самую популярную у преступников схему ограбления банковских ячеек.

Об этом сообщает UBR.ua.

Схема следующая: преступник под видом клиента по поддельному паспорту арендует в банке индивидуальный сейф. И как только попадает в хранилище, где находятся все ячейки, начинает подбирать к ним ключи. Как только ему это удается, он вынимает все ценное (чаще всего это деньги и драгметаллы, реже - секретные документы), и покидает банковское отделение.

По этой схеме ограбили несколько банков в Киеве около года назад: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк.

Но самый громкий скандал разразился после вскрытия нескольких сейфов в Вектор Банке. Тогда пострадавшие заявили о краже порядка $350 тыс. И даже подали судебный иск с требованием возместить ущерб к Вадиму Березовику, который на момент грабежа возглавлял данное финучреждение. Ведь его подчиненные нарушили не одно, а даже несколько правил предоставления услуги по аренде банковских ячеек. Факт нарушений был подтвержден результатом проверки Нацбанка.

Однако новое письмо центробанка привязано не к киевским историям, а к новым - львовским. В Национальный банк обратился следователи из Львова с информацией об осуществлении досудебного расследования похищения из арендованных ячеек денежных средств и ценностей.

Фото: ubr.ua

Напомним, у экс-зама главы АП Януковича нашли миллион долларов в банковской ячейке и 14 квартир.

Также мы писали, что после задержания с $5 млн. ликвидатора банка, силовики начали массово вскрывать банковские ячейки.