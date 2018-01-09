В селе Глеваха Киевской области банда из шести подростков избила молодую пару на улице. Местные жители считают, что это могут быть те же хулиганы, которые в новогоднюю ночь зверски избили 18-летнего парня.

Об этом сообщает ТСН.

Пострадавший от нападения Артем Туровский рассказал, что они с женой Кристиной выгуливали собаку, когда на них напала банда подростков.

По словам пострадавшего, главным объектом нападения стала его жена. У нее вырвали клок волос и били лицом об асфальт. В результате нападения женщина получила сотрясение мозга.

С мужчины нападавшие сорвали верхнюю одежду и сломали руку.

Среди нападавших были юноши и девушки. Избиение длилось около 40 минут.

Пострадавший от нападения Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Соседи успели вызвать полицию, но правоохранители отпустили подростков по домам после короткого опроса.

По словам местной чиновницы Натальи Ибрагимовой, в избиении принимала участие старшая сестра одного из тех несовершеннолетних, которые в новогоднюю ночь избили ее сына.

Местные жители говорят, что уже давно боятся ходить по улицам из-за банды подростков-хулиганов.

Как сообщала "Страна", начальник службы по делам детей в Васильковской РГА Наталья Ибрагимова сообщила, что после нападения у ее сына "треснул череп, рассечение головы (делали операцию), две страшные гематомы головы, подозрение на перелом лопатки, руки и колена".