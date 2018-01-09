33-летняя певица Оля Полякова беременна. Артистка и ее супруг Вадим в ожидании третьего ребенка. Артистка сейчас находится на Шри-Ланке в компании мужа, дочек и семьи своего продюсера Михаила Ясинского.

Именно он сделал беременное фото Поляковой, под которым в комментариях посыпались поздравления и вопросы об интересном положении звезды.

Оля Полякова позирует в шляпке, фото: facebook.com

"Пока младшие ловят рыбок под надзором Сиддхартхи Гаутамы старшая занимается композицией.

Суперблондинка должна быть довольна фотосессией", - написал у себя на страничке в сцоиально сети Ясинский.

В пресс-службе певицы беременность пока не комментируют. И ближайшее окружение звезды молчит. А вот сама Оля неоднократно намекала в интервью на то, что хочет родить мужу сына и планирует этим заняться в отпуске.

Чуть позже сама Полякова выложила в Instagram фото в этой же шляпке из госпиталя Шри-Ланки. Дело в том, что ее муж Вадим упал со скутера и получил травму ноги.

Полякова с медиками, фото: instagram.com

Напомним, что Оля и ее муж бизнесмен Вадим Поляков воспитывают двух дочерей, 12-летнюю Машу и 6-летнюю Алису.

Полякова с семьей, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", нардеп Онищенко признал, что призерка Олимпиады в Рио родила ему сына, а певица Джамала в ожидании первенца.

Также мы сообщали, что Наталья Королевская удочерила Машу из Славянска.