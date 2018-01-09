Украина и в дальнейшем будет выносить на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Резолюции такого рода имеют свою своеобразную эволюцию: проходит год, меняются обстоятельства, принимается новая редакция. Но мы все-таки надеемся, что к следующему году будет хоть какой-то маленький прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН в Крым", - сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

Он также отметил, что будет только рад, если самопровозглашенная власть Крыма пригласит наблюдателей ООН.

"ООНовская миссия не поедет в Крым, не имея разрешения Украины. Мы это разрешение априори дадим, вопрос только в том, какие будут условия отправки такой миссии. До сих пор Россия выставляла абсолютно неприемлемы условия. Например, чтобы в миссию не входили специалисты, работающие в составе мониторинговой миссии ООН в Украине, то есть чтобы не было никакого упоминания слова "Украина". Но это уже принципиальный вопрос для ООН, ведь организация направляет тех людей, которых считает нужным и не России их выбирать", - сказал он.

Посол подчеркнул, что несмотря на заявления властей оккупированного полуострова, Россия никогда не пригласит наблюдателей в Крым.

"В России понимают: то, что напишет миссия, посетив Крым, будет для них еще страшнее последствия, чем если не пускать туда эту миссию", - сказал он.

Как сообщала "Страна", у Бацьки объяснили, почему голосовали против украинской резолюции по Крыму в ООН.

Напомним также, как голосовали за резолюции ООН по Крыму сейчас и три года назад.