"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 9 по 15 января. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

На этой неделе все сайты обещают преимущественно солнечную погоду без осадков. При этом в первой половине днем воздух прогреется до +1...+3, а с пятницы-субботы похолодает до -2...-4 днем. Ночью до -5...-9.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует погоду без осадков на этой неделе. Днем -1...+2. С субботы, 13 января, -2...-4.

Сайт Sinoptik.ua обещает переменную облачность без осадков и ясные дни на протяжении всей недели. Днем +1...+2. С 12 января вернутся морозы до -1...-4 в дневное время.

Сайт Gismeteо обещает, что на этой неделе будет солнечно. Днем +2...+3, с 12 января похолодает до -1...-5 днем.

Ресурс Мeteoprog.ua пишет, что с 8 по 15 января в столице ожидается преимущественно солнечная погода. Пасмурно будет только 10-11 января. Дневная температура +2. С 13 января похолодает до -3 днем. Ночью ожидается -5...-7.

Сайт Weather.com обещает, что на этой неделе в Киеве без осадков. В ее первой половине днем +2...+3. В пятницу днем будет нулевая температура. А с 13 января похолодает до -3...-4 днем и -8...-9 ночью.

На прошлой неделе погода была следующей:



1 января, понедельник +2, пасмурно

2 января, вторник +3, дождь

3 января, среда +3, дождь

4 января, четверг +4, дождь

5 января, пятница +3, пасмурно

6 января, суббота +3, пасмурно

7 января, воскресенье +5, пасмурно

Таким образом, ближе всех был ресурс Weather.com и Sinoptik.ua. Немного не угадал Gismeteо.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 13 января в Украине похолодает.

Как сообщала "Страна", на Рождество в Украине было тепло.