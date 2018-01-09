Некоторые смартфоны уже обновляются до последней версии операционной системы Android, которая носит название Oreo.

"Страна" подробно писала о ней сразу после выхода новой операционки.

Масштабное обновление в Google презентовали еще в конце августа 2017 года, однако ОС до сих доступна далеко не для всех гаджетов. Последняя на данный момент версия 8.1 была выпущена 7 декабря 2017 года.

Мы разобрались, какие марки смартфонов и планшетов начали обновляться до последнего Android.

Samsung

На днях стало известно, что Samsung Galaxy Note 8 начали получать обновление Android 8.0 Oreo. Правда, официальных комментариев по этому поводу не было, так что владельцы установили прошивку на свой страх и риск, и все прошло успешно.

Судя по всему, это тестовый запуск. Поскольку обновление получили далеко не все владельцы Galaxy Note8, можно предположить, что это проверка перед масштабным выпуском Oreo.

Nokia

Представленый буквально на днях смартфон Nokia 6 работает под управлением Android 7.1.1, однако китайские пользователи говорят, что гаджет обновляется до Android 8.0 Oreo при первом же включении. В то же время компания HMD Global с декабря проводит распространение тестовой бета-версии обновления прошивки Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 5.

LG

Бета-тестирование восьмого "андроида" уже проводится на смартфонах LG – по крайней мере, об этом сообщают пользователи флагманского смартфона LG G6 из Китая. Бета-версия прошивки с Android 8.0 Oreo имеет номер V19A и поддерживает модели LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP и LGM-G600KP.

Xiaomi

Кроме того, компания Xiaomi официально назвала дату выхода операционной системы Android 8.0 Oreo для своих смартфонов, правда, только двух – моделей Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Они будут обновлены до финальной стабильной сборки MIUI 9 на базе Android 8.0 Oreo в третьем квартале 2018 года. Сейчас же Xiaomi предлагает желающим установить бета-версию операционной системы Android 8.0 Oreo на две модели своих смартфонов – Mi 6 и Mi MIX 2.

Pixel

Через неделю после сборки Android 8.1 стало известно, что Google начала распространять финальную версию обновления Android 8.1 Oreo для смартфонов Pixel первого и второго поколения, а также для Nexus 5X, 6P и планшетов Pixel C.

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