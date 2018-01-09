Следователь рассказал, что подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский сообщает детали, которые может знать только убийца.

Так, на вопрос корреспондента "Страны", верят ли полицейские в версию, которую озвучило их начальство, то есть, что в смерти юриста виноват отец Дмитрия Россошанского, сбившего в ДТП сестру Ноздровской, собеседник ответил, что есть основания этому верить.

"Россошанский рассказывает такие детали, которые могут быть известны только преступнику. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы выяснить, действительно ли это он. Остается вероятность, что ему стало известно о преступлении и он может покрывать кого-то из близких", – добавил сотрудник Нацполиции.

На данный момент в доме Россошанского - по соседству с домом Ноздровской - происходят следственные действия. Участок улицы вблизи его двора оцеплен полицией.

Неофициально один из сотрудников уголовного розыска рассказал "Стране", что местные жители никак не содействовали расследованию.

"Не хотели ничего говорить, долго искали маршрутку (на которой ехала Ноздровская). Кого ни спросишь – не знаем, не видели. Пришлось пеленговать ее телефон, чтобы узнать, в какое время она ехала, потом по камерам определяли, какая маршрутка", – рассказал собеседник.

Напомним, в эти минуты в селе Демидов Киевской области проходит прощание с Ириной Ноздровской.

Ранее "Страна" собрала всё, что известно о расследовании на утро 9 января.