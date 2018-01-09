В США за прошлый год произошло 16 природных катаклизмов, ущерб от каждого из которых превысили $1 млрд. Общая сумма ущерба составила рекордные $306 млрд.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Cтрану всколыхнули заморозки, засуха, крупный пожар, два наводнения, три больших урагана ("Харви", "Ирма" и "Мария"), восемь сильных штормов.

В NOAA отмечают, что с 1980 года потери США от 219 крупных стихийных бедствий превысили 1,5 трлн долларов.

Жертвами этих бедствий за этот срок стали 9 тысяч 985 человек, в том числе 362 человек в прошлом году.

Как сообщала "Страна", в последнее время в Северной Америке наблюдаются рекордно низкие температуры во многих штатах.

Морозы бьют рекорды и привели к частичному замерзанию Ниагарского водопада: из-за холода он покрылся коркой льда.