В Демидове Киевской области началось прощание с убитой Ириной Ноздровской.

Как сообщает корреспондент "Страны", возле дома собралось несколько десятков местных жителей. Тело Ирины Ноздровской уже привезли.

"Родители не смогли сдержать слез.

На похоронах присутствует депутат от БПП Мустафа Найем.

Фото: Страна.ua

Вчера, 8 января, полиция задержала подозреваемого по делу - Юрия Россошанского. Он является отцом Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил на машине сестру Ноздровской Светлану.

Следствие считает, что у отца был мотив отомстить за сына, которого Ноздровская помогла упрятать в тюрьму. В то же время, сам подозреваемый отказывается признать свою вину.

"Страна" ведет репортаж с прощания с Ириной Ноздровской.

Напомним, полиция подозревает в убийстве Ноздровской отца Дмитрия Россошанского. Его задержали и готовят к суду.