Украина заняла 44 место в рейтинге паспортов, слегка опередив Россию
Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов мира, в котором они ранжируются по количеству стран, доступных их обладателям для посещения без визы.
Об этом сообщается на сайте компании.
Больше всего возможностей для свободного перемещения дает паспорт Германии — 177 стран. На втором месте Сингапур со 176 странами. На третьем сразу восемь стран - Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия Финляндия, Франция и Япония. Граждане каждой из этих стран могут посещать 175 стран мира, не оформляя визу.
В топ-10 рейтинга попали примерно три десятка стран, большинство — представители Евросоюза. Исключение — отмеченные Сингапур и Япония, а также Южная Корея, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Украина в рейтинге занимает первое место среди бывших союзных республик. Она находится на 44-м месте.
Россия на 48-м.Граждане РФ могут ездить без виз в 110 стран.
Грузия на 53-ем месте. Казахстан и Беларусь делят 65-ю строчку, Азербайджан занимает 72-е место, Армения оказалась на 76-м вместе с Киргизией. Таджикистан и Узбекистан делят 81-ю строчку.
В конце индекса находится Афганистан, Ирак, Сирия, Пакистан, Сомали, Йемен, Ливия, Непал, Эритрея и Палестина.
Напомним, что украинцы получают самую низкую зарплату в Европе при пересчете на евро.
Как сообщала "Страна", МИД Великобритании включил Украину в топ стран с высокой вероятностью терактов.