Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов мира, в котором они ранжируются по количеству стран, доступных их обладателям для посещения без визы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Больше всего возможностей для свободного перемещения дает паспорт Германии — 177 стран. На втором месте Сингапур со 176 странами. На третьем сразу восемь стран - Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия Финляндия, Франция и Япония. Граждане каждой из этих стран могут посещать 175 стран мира, не оформляя визу.

В топ-10 рейтинга попали примерно три десятка стран, большинство — представители Евросоюза. Исключение — отмеченные Сингапур и Япония, а также Южная Корея, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Украина в рейтинге занимает первое место среди бывших союзных республик. Она находится на 44-м месте.

Россия на 48-м.Граждане РФ могут ездить без виз в 110 стран.

Грузия на 53-ем месте. Казахстан и Беларусь делят 65-ю строчку, Азербайджан занимает 72-е место, Армения оказалась на 76-м вместе с Киргизией. Таджикистан и Узбекистан делят 81-ю строчку.

В конце индекса находится Афганистан, Ирак, Сирия, Пакистан, Сомали, Йемен, Ливия, Непал, Эритрея и Палестина.

Напомним, что украинцы получают самую низкую зарплату в Европе при пересчете на евро.

Как сообщала "Страна", МИД Великобритании включил Украину в топ стран с высокой вероятностью терактов.