Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января в 13.00 на автодороге Львов - Самбор - Ужгород в селе Стрелковичи, Самборского района.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля BMW, 22-летний житель одного из сел Самборского района, столкнулся с автомобилем Land Rover под управлением 38-летнего жителя Самбора.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили оба водителя, пассажирка автомобиля BMW, 21-летняя жительница Самборщины, а также четверо пассажиров внедорожника - трое детей 5, 9 и 10 лет и 38-летняя жительница Самбора.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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