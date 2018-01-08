Нападение пассажира на таксиста в Днепре произошло неподалеку от рынка "Славянский" - на глаза других таксистов. Они сразу бросились в погоню за бандитом. Об этом сообщает "Днепр24".

По данным журналистов, пассажир ударил таксиста по голове, после чего принялся наносить потерпевшему колото-резанные ранения в область лопатки. Затем злоумышленник сел за руль такси, что сразу заметили другие таксисты, находившиеся неподалеку.

После погони остановить злоумышленника не удалось.

Благодаря оперативности медиков, пострадавшего таксиста удалось доставить в отделение местной больницы. На данный момент врачи сообщают о том, что состояние здоровья потерпевшего тяжелое.

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Харькове будут судить таксиста, который убил и сжег свою пассажирку. Ему грозит пожизненное заключение.

Отметим, что в Киеве таксист бросился с кулаками на пассажирку с ребенком.