Представители интернет-месседжера Telegram намерены выпустить свою криптовалюту на основе технологии блокчейн к марту 2018 года. Об этом передает TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, компания Telegram сможет привлечь около $5 млрд.

Предполагается, что новая блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network (TON). Она заявляется, как средство сделать платежи пользователей более безопасными. Это также позволит мессенджеру избежать контактов с властями ряда стран.

В самой компании отказались от комментариев по поводу выхода на рынок криптовалют.

Как сообщала "Страна", белорусскую криптовалюту "талер" собираются вывести на биржу в январе. Листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета "О развитии цифровой экономики".

Отметим, что основатель издания о криптовалютах рассказал, как СБУ перевела деньги с его биткоин-кошельков прямо при обыске.