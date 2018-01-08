Непривычно сильные для востока США холода привели к гибели 26 людей. Об этом сообщает CBS.

Согласно данным синоптиков, холодный арктический циклон побил рекорды минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градусов Цельсия), а Бостон повторил минимум 1896 года (-19 градусов).

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов.

Фото: cbsnews.com

В частности, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда море затопило некоторые улицы и вода стала замерзать.

Также были закрыты несколько аэропортов, таких как аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который отменил уже свыше 500 рейсов. Кроме того, в больницы поступает много пациентов с обморожениями.