Аномальные морозы в США. Число погибших выросло до 26 человек
Непривычно сильные для востока США холода привели к гибели 26 людей. Об этом сообщает CBS.
Согласно данным синоптиков, холодный арктический циклон побил рекорды минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градусов Цельсия), а Бостон повторил минимум 1896 года (-19 градусов).
В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов.
Фото: cbsnews.com
В частности, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда море затопило некоторые улицы и вода стала замерзать.
Также были закрыты несколько аэропортов, таких как аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который отменил уже свыше 500 рейсов. Кроме того, в больницы поступает много пациентов с обморожениями.