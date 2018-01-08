Киевские правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении убийства мужчины на Подоле. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Подозреваемых задержали и доставили в управление полиции уже на следующие сутки после совершения преступления.

"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также просмотрели камеры видеонаблюдения. Затем установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области", - говорится в опубликованном сообщении.

С ними проведут все необходимые следственные действия.

На данный момент по версии следствия, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. После этого 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Вскоре им будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана меры пресечения.

Видео: youtube.com/112 Украина

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"В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен".

Отметим, что в Киеве Ford сбил двух девушек на пешеходном переходе.