В Киеве в стриптиз-бар "Долс" ворвались десять неизвестных и открыли стрельбу. Об этом вечером понедельника, 8 января, сообщил на своей Facebook-странице блогер Клим Братковский.

Стрип-бар находился в доме киевского планетария. Ворвавшиеся туда налетчики после стрельбы скрылись на белом внедорожнике Мерседес GL.

Фото: facebook.com/klimetin

Как сообщала "Страна", в Гидропарке грабитель хотел задушить киевлянку, с которой познакомился в баре.

Она рассказала, что отдыхала в заведении на территории Гидропарка вместе с подругой. Они познакомились с двумя мужчинами, которые после застолья предложили им прогуляться. Подруга отказалась, вызвала такси и уехала домой, а она согласилась.

Также мы писали о том, что в курортной Затоке пьяный дебошир устроил стрельбу в баре.