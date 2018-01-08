Студенты Киевской духовной академии и семинарии встретили радикалов из националистической организации С14 под Киево-Печерской Лаврой церковным пением.

Семинаристы громко исполняли Тропарь Рождества Христова и колядки.

Видео: youtube.com/Страна.ua

Радикалы из С14, в свою очередь, сделали заявление о том, что верующие "пытались драться" и "неадекватно себя вели", встав на защиту Лавры.

"Ситуация очень накалена. Православные бросаются, дерутся и неадекватно себя ведут", - появилось сообщение на официальной страничке С14 в фейсбук.

Свое сообщение радикалы сопроводили такими фото с бабушками и собственными активистами:

Фото: facebook.com/c14news

Как сообщала "Страна", родственники освобожденных из плена украинских солдат поблагодарили митрополита Онуфрия и УПЦ. На встречу с ним также приехал "киборг" Тарас Колодий, который еще раз поблагодарил митрополита Онуфрия за свое освобождение, организованное год назад, а также за освобождение своих товарищей, и попросил УПЦ и впредь заниматься этим делом.

Напомним, как митрополит Онуфрий поздравил всех с праздником Рождества Христова.