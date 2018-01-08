Журналист Виталий Портников, видный активист Евромайдана и публицист, в последнее время посвящающей свое творчество разоблачению "пятой колонны" в Украине, сообщил, что тотальная коррупция - это благо для нашей страны.

Рассуждая об отличии Украины от других стран Восточной Европы, Портников заявил следующее:

"Рискну высказать крамольную мысль: именно эта тотальная коррупция, подразумевающая конкуренцию интересов и возможностей, и не позволяет установить в этих странах (Украине и Румынии - ред.) классический восточноевропейский авторитарный режим, который непременно восторжествует после успеха антикоррупционеров", - написал журналист в Facebook.

Своим заявлением Портников вызвал настоящую бурю в соцсетях, где его обвинили в попытке оправдать руководство страны, которое в последнее время атакуют антикоррупционные органы (сам Портников, как известно, работает ведущим на телеканале "Эспрессо ТВ", которым до недавнего времени владел Яценюк и Аваков).

"У ребят просто истерика"

"Пока Петр Порошенко отдыхает от трудов праведных на Мальдивах (25 тысяч долларов в сутки), некто Портников оправдывает коррупцию, маскируя её под конкуренцию и демократию, - пишет волонтер Юрий Касьянов. - Закат Римской империи вручную - шик, блеск, оргии, пьянки, и полный трындец.

Кто-то обязательно скажет: разве не может успешный бизнесмен, мультимиллиардер Порошенко отдыхать на Мальдивах?.. - Может. Олигарх, вор, проходимец Порошенко может отдыхать где угодно, пока за ним не придут правоохранительные органы.

А вот президент Украины не может. Когда в стране война. Когда миллионы людей живут за чертой бедности. И миллионы беженцев ютятся по чужим углам. Не может. Президент - не может.

Но проходимцам море на Мальдивах по колено. Когда портниковы нежно берегут их задницу".

А вот блогер Виктория Иванова уверена, что у журналиста и других провластных экспертов - "истерика", которую на самом деле испытывают их руководители.

"Наблюдаю такое конверсионное расстройство в рядах порохоботов и провластных экспертов. Бирюков, Портников, Миклош, КМИС и прочее - все это ничто иное как диссоциативные симптомы ...

Истерика у ребят. Ис-те-ри-ка. И не обращайте внимания - сами удивитесь, как быстро все закончится", - предрекает блогер.

"Как они запели, как запели... что ж, запев такие песни господа революционеры и прочие пропагандоны подписали себе приговор. Грядет тирания", - считает журналист Антон Подлуцкий.

"Майдан был против коррупции, Портников за коррупцию"

Журналисткая тусовка вообще не оценила признаний Портникова. Своими тезисами он поставил себя вне рамки, которую можно охарактеризовать как "Майдан" - но и в лагере евроскептиков журналист по-прежнему чужой.

"Майдан был против коррупции, Портников за коррупцию. Тогда кто он?", - вопрошает журналист и нардеп Сергей Лещенко. "Наверное, Портникову надо было тогда прямо на Майдане огласить тезис о вредоносности искоренения коррупции для украинской демократии. Чтобы мы знали, к чем готовиться", - позже добавил он.

"Неплохо бы всем членам майдана перед выходом на улицу спрашивать, что их там ждет", - в ответ потроллил Лещенко бизнесмен Гарик Корогодский.

Другие журналисты гадают, сможет ли Портников и дальше отстаивать европейские ценности на старом рабочем месте.

"Интересно, как это согласовывается с редакционной политикой Радіо Свобода. Может, у них теперь и противники Евромайдана могут работать?", - задается вопросом Денис Рафальский.

Часть комментаторов пустилась в откровенный троллинг.

"Развивая мысль Портникова о том, что украинская демократия зиждется на коррупции, а борьба с казнокрадством неминуемо приведет к авторитаризму, предлагаю Виталию и его друзьям порохоботам новую медиакампанию. В пику антикоррупционерам. С хештегом #Я_даю", - написала журналистка Светлана Крюкова.

"Этот Портников сломался", - иронизирует политолог Михаил Павлив.

А вот блогер Алена Яхно защитила журналиста, списав его "каминг-аут" на новогоднее переедание.

"Каждый нормальный блогер иногда пишет какую-то хр@нь. Сегодня это сделал Портников. Ну, ничего... Бывает. Думаю, это последствие переедания и длительных праздников".

Отметим, что Портников уже не первый раз проводит мысль о том, что коррупция - это не такая уж и большая беда для Украины. Ранее в своих колонках он неоднократно заявлял, что борьба с коррупцией - это не главная цель, так как страна должна сконцентрировать свои усилия на борьбе с внешним врагом.

Подобный тезис в общем и целом повторяет основную линию действующей власти, которая любые обвинения в коррупции в свой адрес списывает на происки "агентов Кремля".

Ранее "Страна" рассказывала о каминг-ауте военного эксперта Арестовича, который признался, что "много врал с 2014 года" и вел "черную пропаганду против РФ".