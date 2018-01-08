Юрий Россошанский, которого правоохранители подозревают в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, в день совершения убийства выпивал у себя дома с кумом.

Адвокат Анастасии Ноздровской Анатолий Худяков подтвердил "Стране", что по подозрению в убийстве известной правозащитницы задержан отец Дмитрия Россошанского (водителя, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской – Светлану Сапатинскую. – Прим. Ред.) – Юрий Россошанский.

В то же время он сомневается в его причастности к преступлению. По словам Худякова, в этой связи есть много вопросов к следствию. Например, известно, что задержанный Юрий Россошанский 29 декабря находился у себя дома и выпивал с кумом.

"В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен".

Худяков также подчеркнул, что у него есть сомнения в доказательной базе, которой располагает следствие. "Версия о том, что отец Дмитрия Россошанского причастен к убийству, – самая простая и очевидная, но ее надо еще доказать", – уточняет, он.

"А в том, что доказательства есть, я не уверен", – добавил защитник.

По его словам, адвокаты Анастасии Ноздровской хотели бы принять участие в допросе Юрия Россошанского. Они говорят, что у них есть ряд вопросов к задержанному, которые будут неудобны для следствия.

Ранее советник МВД Антон Геращенко спешно заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской профессионально раскрыто.