В день праздника Собора Пресвятой Богородицы, 8 января 2018 вечером несколько десятков радикалов из националистической организации С14 предприняли попытку заблокировать въезд на территорию Киево-Печерской лавры.

Свою претензию киевскому православному монастырю радикалы сформулировали так: "В Лавре находится штаб сепаратистов и ФСБ-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещенных не в церкви МП", говорится в репортаже агенства УНИАН.

Они развернули плакаты "ФСБ, вон из лавры" и "Нет" московской агентуре", были слышны выкрики с угрозами через специально принесенный громкоговоритель.

Мероприятие сопровождалось костюмированным персонажем в маске Путина и старой милицейской фуражке. Вместе с ним был некто в маске Деда Мороза.

Националисты остановили выходящего из лавры епископа Варсонофия (Столяра). Дождавшись, когда владыка подойдет поближе, один из радикалов обратился к нему через громкоговоритель. "А вот и пономарь киевского... московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?", - спросил участник акции.

"Нормально все, слава Богу, Христос родился...", - ответил владыка Варсонофий.

Националист с громкоговорителем, пытаясь развить дискуссию на повышенных тонах, сообщил, что его цель узнать, "почему вы тут находитесь". Далее он произнес свою подготовленную речь.

К радикалам вышел наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь). "Ребята, идите работать", - сказал он радикалам.

Между ними возникла коротка перепалка, которую прерывали крики женщин, пришедших поддержать Лавру.

Тем временем "на шлагбауме" у въезда-выезда на нижнюю, монастырскую территорию Лавры, скопилось много машин.

Националисты пропустили одну, которая выезжала из монастыря, но сопроводили ее выезд ударами ног по дверям машины.

Также они пропустили несколько других авто, которые по их мнению не относились к теме акции. Одну из машин остановили, по ней пронеслась серия ударов, но крик: "Там в машине маленький ребенок", остановил вспышку агрессии и машину выпустили.

К месту происходящего вышли студенты Киевской духовной академии и семинарии, они громко запели Тропарь Рождества Христова и колядки.

Члены организации С14 сделали заявление о том, что верующие "пытались драться" и "неадекватно себя вели", встав на защиту лавры.

"Ситуация очень накалена. Православные бросаются, дерутся и неадекватно себя ведут", - появилось сообщение на официальной страничке группы в фейсбук.

Дождавшись сумерек радикалы зажгли что-то наподобие факелов, сделали серию фото и дали интервью нескольким центральным телеканалам. После этого они закончили акцию и ушли.

Фото: religions.unian.net

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