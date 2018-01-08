В пустыне Сахаре выпал снег. Фото
В пустыне Сахара выпал снег. Об этом сообщает алжирская газета TSA.
Снегопад начался в районе алжирского города Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру он начал таять.
Снимки природного явления сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.
По данным издания, снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.
Фото: tsa-algerie.com
В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года.
Видео: dailymotion.com
Как сообщала "Страна", в ночь на 9 января в Украину придет настоящая зима и местами даже снег.
Температура ночью 3-8° мороза, на побережье морей до 2° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 5-10° тепла. А Испанию парализовали снегопады, тысячи машин в снежном плену.
Напомним карту температурных аномалий в мире.