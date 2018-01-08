В пустыне Сахара выпал снег. Об этом сообщает алжирская газета TSA.

Снегопад начался в районе алжирского города Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру он начал таять.

Снимки природного явления сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.

По данным издания, снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.

Фото: tsa-algerie.com

В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года.

Видео: dailymotion.com

Как сообщала "Страна", в ночь на 9 января в Украину придет настоящая зима и местами даже снег.

Температура ночью 3-8° мороза, на побережье морей до 2° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 5-10° тепла. А Испанию парализовали снегопады, тысячи машин в снежном плену.

Напомним карту температурных аномалий в мире.