В Днепре патрульные задержали мужчин, которые пытались украсть металлические надгробные плиты могил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Поступило сообщение о надругательстве над могилой на кладбище, расположенном по улице Костромской. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили двоих неизвестных, которые разбивали кувалдой металлическое надгробие. Рядом стояла тележка, где уже лежали металлические части другого. Они объяснили, что им разрешили забрать надгробия. Впрочем, кто именно - сказать не смогли. Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. Граждан задержали и доставили в Новокодацького отделения полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Как сообщалось ранее, что 2 января вандалы залили разноцветной краской памятник воинам-освободителям в Молдове.

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