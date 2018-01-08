В Днепре на горячем задержали похитителей надгробных плит. Фото
В Днепре патрульные задержали мужчин, которые пытались украсть металлические надгробные плиты могил.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Поступило сообщение о надругательстве над могилой на кладбище, расположенном по улице Костромской. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили двоих неизвестных, которые разбивали кувалдой металлическое надгробие. Рядом стояла тележка, где уже лежали металлические части другого. Они объяснили, что им разрешили забрать надгробия. Впрочем, кто именно - сказать не смогли. Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. Граждан задержали и доставили в Новокодацького отделения полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/dnipropolice
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