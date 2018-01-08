Советник президента США по нацбезопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в Мексике, которые назначены на 1 июля 2018.

В частности, представитель Белого дома заявил о "первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике", передает ВВС.

При это каких-либо подробностей о том, как именно Россия вмешивается в мексиканские выборы, Макмастер не привел.

О заявлениях советника президента США также написало издание The Hill со ссылкой на видео из мексиканского издания Reforma с ранее не публикованными комментариями Макмастера во время выступления в американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation.

"Что касается России, то нас все больше беспокоят изощренные кампании по диверсии, дезинформации и пропаганде и используемые для этого киберинструменты", - приводит слова Макмастера издание.

Представитель Белого Дома заявил, что Россия "поляризует демократические сообщества" и стравливает противоборствующие группы внутри них.

По мнению главы аналитического центра Inteligencia Publica Марко Канчино, которого цитирует Reuters, - слова Макмастера выглядят как спекуляция.

"Вашингтон не предоставил каких-либо доказательств своих заявлений", - поясняет эксперт.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству Интерфакс отверг утверждения Макмастера.

"Никаких не может быть сомнений в том, что мы никогда не планировали и не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране", - отметил Рябков.

"Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом. Абсолютно это не имеет ничего общего с реальностью, для нас органически чужды подобного рода подходы", - отметил представитель России на критику из США.

Президентские выборы в Мексике состоятся в июле этого года. Нынешний президент Энрике Пенья Ньето не будет в них участвовать, так как по закону не может претендовать на еще один шестилетний срок. Согласно опросам, фаворитом в этой гонке считается Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступающий с антикоррупционной повесткой.

Рейтер пишет, что Лопеса Обрадора можно считать российским фаворитом, судя по позитивным заметкам, которые о нем появляются, например, на сайте и телеканале RT.

Как сообщала "Страна", глава ЦРУ пообещал "работать против россиян" на выборах 2018 года. По данным властей США, Россия и другие страны пытаются повлиять на выборы в Конгресс США в 2018 году.

При этом посол США заявил, что американцы требуют лучших отношений с Россией.