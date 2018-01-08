Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого недавно задержала полиция, оказался Юрий Россошанский, 1954 года рождения.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому - водителю, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.

Напомним, вечером 8 января начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Однако его имя не раскрывалось.

Между тем, адвокаты сомневаются, что полиция задержала настоящего убийцу Ирину Ноздровской.

Как рассказал адвокат семьи Ноздровской Александр Панченко в комментарии Sharij.net, версии, выставляемые органом досудебного расследования, не ложатся в те доказательства, которые были собраны.

"У меня, как у представителя потерпевших, есть основания считать, что задержанный, возможно, не тот человек. Умышленно органом досудебного расследования не дается представителям потерпевших информация по уголовному производству", – сказал Панченко.

Адвокат дал утвердительный ответ на уточняющий вопрос о том, считает ли он задержанного возможно подставным лицом.

Отметим, что ранее советник МВД Антон Геращенко поспешил отчитаться о раскрытии убийства правозащитницы.