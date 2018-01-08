Вечером, 8 января, около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру и перекрыли шлагбаум.

Во время акции протеста одна из женщин набросилась на радикалов.

На видео видно, как смелая женщина кляла митингующих и пыталась ударить мужчину кулаком.

"Вы все - служаки. По своим делам получите", - кричала женщина.

Видео: Страна.ua

Ранее сообщалось, что в Кременчуге "Азов" и С14 устроили драку с патрульными полицейскими.