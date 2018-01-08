"Вызывайте экзорциста". Появилось видео, как женщина напала на радикала во время митинга у лавры
Вечером, 8 января, около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру и перекрыли шлагбаум.
Во время акции протеста одна из женщин набросилась на радикалов.
На видео видно, как смелая женщина кляла митингующих и пыталась ударить мужчину кулаком.
"Вы все - служаки. По своим делам получите", - кричала женщина.
Видео: Страна.ua
Ранее сообщалось, что в Кременчуге "Азов" и С14 устроили драку с патрульными полицейскими.
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