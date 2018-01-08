На Одесской трассе, в районе села Вита-Почтовая в Киевской области произошло ДТП. Водитель автомобиля SAAB, пытаясь развернуться, не пропустил маршрутный автобус.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В результате столкновения пассажирский автобус перевернулся на бок. Также сообщается о пострадавшей пассажирке маршрутки. Женщина госпитализирована.

На место прибыли сотрудники полиции. Дорожное движение в районе ДТП - затруднено.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Одессе патрульные попали в ДТП, развернувшись через двойную сплошную. Очевидцы рассказали, что полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через "две сплошные линии" и врезались в автомобиль Chevrolet.

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