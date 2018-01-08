Геращенко рассказал, как накажут убийцу Ноздровской
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской раскрыто. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, подозреваемого ждет суд и длительное тюремное заключение.
"Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду", - написал он.
"Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки. Несмотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях", - написал он, отметив, что "преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - "топтуны", сотрудники информационной-аналитических служб и прокуроры.
В частности, Геращенко в очередной раз подтвердил, что полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.
"Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.
Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.
"Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно", - добавил он.
Напомним, 1 января в Киеве прошел митинг с требованием найти убийц правозащитницы Ноздровской.