Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской раскрыто. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, подозреваемого ждет суд и длительное тюремное заключение.

"Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду", - написал он.

"Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки. Несмотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях", - написал он, отметив, что "преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - "топтуны", сотрудники информационной-аналитических служб и прокуроры.

В частности, Геращенко в очередной раз подтвердил, что полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

"Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.

"Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно", - добавил он.

Напомним, 1 января в Киеве прошел митинг с требованием найти убийц правозащитницы Ноздровской.