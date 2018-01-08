Один из задержанных участников протестов в Иране покончил с собой
Ушел из жизни арестованный во время антиправительственных протестов в Иране 22-летний мужчина.
Об этом передает BBC со ссылкой на двух иранских депутатов.
По словам депутатов, они узнали о самоубийстве протестующего от чиновников разведывательного министерства и сил безопасности. Он погиб в тюрьме.
"Страна" разбиралась, чем может закончиться персидский Майдан.
Один из дипломатов, долгое время работающий в Иране, рассказал, что есть три основных группы недовольных.
Как сообщала "Страна", бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада арестовали за поддержку уличных протестов. Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.
А госсекретарь Тиллерсон пообещал, что США продолжат оказывать поддержку протестующим в Иране.