Ушел из жизни арестованный во время антиправительственных протестов в Иране 22-летний мужчина.

Об этом передает BBC со ссылкой на двух иранских депутатов.

По словам депутатов, они узнали о самоубийстве протестующего от чиновников разведывательного министерства и сил безопасности. Он погиб в тюрьме.

"Страна" разбиралась, чем может закончиться персидский Майдан.

Один из дипломатов, долгое время работающий в Иране, рассказал, что есть три основных группы недовольных.

Как сообщала "Страна", бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада арестовали за поддержку уличных протестов. Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

А госсекретарь Тиллерсон пообещал, что США продолжат оказывать поддержку протестующим в Иране.