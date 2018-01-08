Неизвестные хакеры попытались украсть конфиденциальные данные о зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся в феврале 2018 года.

Об этом передает УНН со ссылкой на компанию "McAfee", которая специализируется на кибербезопасности.

Как сообщается, в течение последнего месяца зараженные вредоносными программами электронные письма были отправлены организациям, связанным с Олимпиадой-2018.

Установить ответственных пока не удалось. Во время прошлых подобных атак злоумышленники пытались завладеть паролями и финансовыми данными.

"Большинство компаний, которые оказались под ударом, участвуют в подготовке к Олимпиаде. Пострадали фирмы, обеспечивающие инфраструктуру или оказывающие поддержку", - сообщили в "McAfee".

Электронные письма с вредоносными программами приходили на электронные почты компаний с сингапурского IP-адреса. В тексте таких сообщений получателям предлагали открыть программы в тестовом режиме. Отправители писем выдавали себя за работников Национального центра противодействия терроризму Южной Кореи, который в это время проводил антитеррористические учения в регионе.

Эксперты предупреждают, что это, вероятно, не последняя кибератака на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп отложил военные учения в Южной Корее до окончания зимней Олимпиады-2018.

Отметим, что Южная Корея начнет переговоры с КНДР о допуске к Олимпиаде.