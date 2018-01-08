Серверы Олимпиады-2018 подверглись хакерской атаке с сингапурского IP
Неизвестные хакеры попытались украсть конфиденциальные данные о зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся в феврале 2018 года.
Об этом передает УНН со ссылкой на компанию "McAfee", которая специализируется на кибербезопасности.
Как сообщается, в течение последнего месяца зараженные вредоносными программами электронные письма были отправлены организациям, связанным с Олимпиадой-2018.
Установить ответственных пока не удалось. Во время прошлых подобных атак злоумышленники пытались завладеть паролями и финансовыми данными.
"Большинство компаний, которые оказались под ударом, участвуют в подготовке к Олимпиаде. Пострадали фирмы, обеспечивающие инфраструктуру или оказывающие поддержку", - сообщили в "McAfee".
Электронные письма с вредоносными программами приходили на электронные почты компаний с сингапурского IP-адреса. В тексте таких сообщений получателям предлагали открыть программы в тестовом режиме. Отправители писем выдавали себя за работников Национального центра противодействия терроризму Южной Кореи, который в это время проводил антитеррористические учения в регионе.
Эксперты предупреждают, что это, вероятно, не последняя кибератака на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.
Фото: unn.com.ua
Как сообщала "Страна", Дональд Трамп отложил военные учения в Южной Корее до окончания зимней Олимпиады-2018.
Отметим, что Южная Корея начнет переговоры с КНДР о допуске к Олимпиаде.