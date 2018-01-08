Командование военно-морского флота Великобритании направило фрегат "Вестминстер" (HMS Westminster) в Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей, которые "вошли в зону британских национальных интересов".

Об этом сообщает в понедельник издание "Evening Standard" со ссылкой на заявление минобороны Великобритании.

По словам представителя британского ведомства, сопровождение боевых кораблей является обычной процедурой.

Сколько российских кораблей следует мимо берегов Британии, их точное местонахождение, а также какого они типа, в сообщении не приводятся.

В конце декабря министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о готовности защищать территориальные воды страны, а также о том, что он не намерен "мириться с любой агрессией".

Заявление последовало вслед за сообщением минобороны Великобритании о том, что корабль британских ВМС HMS St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал Горшков" при его следовании вблизи британских территориальных вод в Северном море.

Как сообщала "Страна", появилось видео с последствиями аварии на крупнейшем и новейшем британском авианосце.

Авианосец вошел в состав британских ВМС в четверг, 7 декабря 2017 года. Первые проблемы у него были обнаружены уже 19 декабря.

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