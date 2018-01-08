В Чернигове осквернили таблички древнего храма, посвященные Переяславской Раде
В Чернигове на Рождество закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма.
Об этом сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова в Facebook.
"Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000... Так если уже надругались над исторической табличкой о Переяславские соглашении, то призываю полицию следить за памятником Богдану Хмельницкому, которые эти соглашения подписал...", - написала она.
Фото: facebook.com/anna.romanova.58958
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