Штаты начали видеть "руку Кремля" в американских выборах только после избрания президентом страны Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения главы ЦРУ Майкла Помпео, что Россия на протяжении многих лет вмешивается в выборы в США.

"Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" - одним словом, песня половецких пленниц", - написала Захарова на своей станице в Facebook.

Как сообщала "Страна", в конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отшутился на вопрос о вмешательстве России в дела других стран.

Напомним, ранее Совет Федерации обнаружил вмешательство США в российские выборы через Казахстан.

Осенью 2017 года Генпрокуратура открыла дело против НАБУ за вмешательство в выборы в США.