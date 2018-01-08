Стали известны подробности избиения руководителя фан-клуба "Шахтера" Юрия Бортника.

Как сообщил "Стране" сам пострадавший, нападение на него произошло в городе Гайсин Винницкой области. Бортник шел домой, у подъезда его атаковали трое неизвестных.

"Трое вроде. Ударили бутылкой в голову два раза. Дальше уже очнулся, рядом люди и "скорая" была. Предполагаю, что меня выключило", - рассказал фанат "Стране".

У Бортника нет версий, почему на него напали. "Абсолютно не предполагаю", - сказал пострадавший.

Ранее произошел конфликт между футболистами "Шахтера" и активистами Нацкорпуса "Азов".

Напомним, украинские "Шахтер" и "Динамо" вошли в сотню самых дорогих футбольных клубов мира.