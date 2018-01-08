Украина покрыла 50% потребностей стран Евросоюза в лыжах и сноубордах. Об этом сообщает Eurostat.

Импорт лыж и сноубордов в страны ЕС по итогам прошлого года достиг 1500000 штук. Почти половина потребностей европейцев была покрыта за счет Украины, которая поставила 731,4 тысячи единиц товара.

Украина обогнала даже Китай, на который пришлось 28% импорта (420,6 тысячи).

Как показывает статистика, наибольшим спросом у европейцев пользуются горные лыжи. При этом следует учитывать, что на лыжи и сопутствующие товары приходится лишь 2% в общем объеме импорта спортивного инвентаря из стран за пределами ЕС.

Практически столько же (1,7%) приходится на коньки. Две трети импорта составляет оборудование для водных видов спорта, плавание, гимнастики, легкой атлетики и спортивную обувь.

При этом, в 2016 году страны ЕС экспортировали более 7 300 000 пар лыж и сноубордов. Около 60% этого объема (4 300 000) было продано в другие европейские страны.

Фото: ec.europa.eu/eurostat/

Треть всего экспорта пришлась на Австрию (продала 2 500 000 пар лыж и сноубордов). На втором месте среди экспортеров - Великобритания (чуть больше 1 млн, или 14%).

Далее с большим отрывом следуют Германия, Болгария и Франция, каждая из которых экспортировала около 600 000 единиц спортинвентаря каждая.

Экспорт лыж за пределы ЕС составил 3 млн единиц товара. Почти половина (46%, или 1 400 000) пришлась на США. Далее следуют Норвегия (11%), Швейцария (10%), Канада (8%), Япония (7%) и Китай (6%).

Как сообщала "Страна", ранее в Минэкономики назвали товары, которые Украина чаще всего экспортирует в ЕС.

Мы писали, что Украина импортировала свинины в 2017 году больше, чем отправила на экспорт.

Ранее компания Порошенко стала лидером по поставкам украинского сахара на экспорт.