В одном из районов города Днепр в ночь на 8 января неизвестный напал с ножом на таксиста и завладел его автомобилем. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

"По предварительной информации неизвестный напал на водителя такси, при этом нанес ему многочисленные ножевые ранения, в том числе живота и рук. После этого, злоумышленник завладел автомобилем и уехал в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. Поиски злоумышленника продолжаются, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Днепре начали устанавливать антитеррористические урны нового образца.

Как сообщалось, 3 января в Днепре пьяный мужчина напал с ножом на банкомат, который не давал ему деньги.