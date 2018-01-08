Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили снял на видео, как его сын Николоз учит международную англоязычную аудиторию правильно есть хинкали.

"Мой сын Никуша учит международную англоязычную аудиторию как правильно есть хинкали (снимал - я)", - написал Саакашвили.

Сын Михо часто появляется на митингах с его участием и даже сопровождал отца во время прорыва из Польши.

Перед новым годом Саакашвили привез в Киев свою маму.