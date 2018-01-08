"Народився бог на санях...". Как украинские дипведомства в Твиттере колядовали
В Twitter "Украина" появилась колядка, где государственные учреждения написали колядку.
К колядке присоединилось МИД Украины, Министерство финансов, Национальный банк Украины, Администрация президента, Министерство экономического развития, Нацполиция и МВС.
Фото: twitter.com/ukraine
В сети сразу же высмеяли подобную инициативу и предложили дипломатическим ведомствам заняться делом.
"Ряд государственных учреждений смогли в правильном логическом порядке поочередно написать в твиттере колядку построчно. Феерия. Праздник. Диво дивное", - прокомментировал твит на своей странице в Facebook журналист Василий Апасов.
Пользователь Инна предложила ведомствам работать та же, как они колядуют.
Фото: Twitter.com
"Один админ на все эти конторы", - написал пользователь Влад Антонов.
Ранее в сети появилось видео "большой коляды" в центре Киева на Рождество.