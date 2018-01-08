В Twitter "Украина" появилась колядка, где государственные учреждения написали колядку.

К колядке присоединилось МИД Украины, Министерство финансов, Национальный банк Украины, Администрация президента, Министерство экономического развития, Нацполиция и МВС.

Фото: twitter.com/ukraine

В сети сразу же высмеяли подобную инициативу и предложили дипломатическим ведомствам заняться делом.

"Ряд государственных учреждений смогли в правильном логическом порядке поочередно написать в твиттере колядку построчно. Феерия. Праздник. Диво дивное", - прокомментировал твит на своей странице в Facebook журналист Василий Апасов.

Пользователь Инна предложила ведомствам работать та же, как они колядуют.

Фото: Twitter.com

"Один админ на все эти конторы", - написал пользователь Влад Антонов.

Ранее в сети появилось видео "большой коляды" в центре Киева на Рождество.