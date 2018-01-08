Где украинские звезды Рождество встречали. Фото
Украинские звезды показали в соцсетях, как праздновали Рождество.
Так, певица Ольга Полякова с семьей, а также супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов праздновали Рождество в теплых краях, шоумен Владимир Зеленский отправился в Азербайджан, там же проводила время и Наталья Могилевская. Пластический хирург Эдгар Каминский налаживал отношения с женой Славой на Мальдивах.
Ольга Полякова решила пробежаться по пляжу.
Ольга Полякова, фото - Instagram.com
Екатерина Осадчая с мужем на берегу моря.
Владимир Зеленский ел сладкую вату в Габале.
Владимир Зеленский и сладкая вата, "как в детстве"
Певица Наталья Могилевская дала концерт в Баку.
Пластический хирург Эдгар Каминский с женой из "Неангелов" отправился на Мальдивы.
Фото: Instagram.com
А вот певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу.
Фото: Instagram.com
Как сообщалось, что президент Петр Порошенко записал семейный клип на Рождество.