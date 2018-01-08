Украинские звезды показали в соцсетях, как праздновали Рождество.

Так, певица Ольга Полякова с семьей, а также супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов праздновали Рождество в теплых краях, шоумен Владимир Зеленский отправился в Азербайджан, там же проводила время и Наталья Могилевская. Пластический хирург Эдгар Каминский налаживал отношения с женой Славой на Мальдивах.

Ольга Полякова решила пробежаться по пляжу.

Ольга Полякова, фото - Instagram.com

Екатерина Осадчая с мужем на берегу моря.

Владимир Зеленский ел сладкую вату в Габале.

Владимир Зеленский и сладкая вата, "как в детстве"

Певица Наталья Могилевская дала концерт в Баку.

Пластический хирург Эдгар Каминский с женой из "Неангелов" отправился на Мальдивы.

Фото: Instagram.com

А вот певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу.

Фото: Instagram.com

Как сообщалось, что президент Петр Порошенко записал семейный клип на Рождество.