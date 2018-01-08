Во Львове произошло необычное ДТП. Женщина-водитель сбила двух работников полиции, а одного из них "покатала" на капоте.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба львовской полиции.

Инцидент произошел на улице Генерала Чупринки сегодня, 8 января. Полицейские заметили, как Peugeot 208 выехал на встречную полосу трамвая, остановили его и потребовали документы.

Внезапно женщина ударила по газам, сбила одного инспектора, потом вывернула руль и наехала на второго. Он упал на капот и проехал на нем по трем улицам - с улицы Чупринки женщина свернула на Захаревича, а оттуда на Котляревского, где сбросила полицейского с капота и умчалась прочь.

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Между тем патрульные установили кому принадлежит автомобиль и обнаружили его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала.

"26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения и в свое время видео, где львовян возмутило поведение упомянутой особы, даже попало в сеть", - говорят в полиции.

Ранее во Львовской области автомобиль въехал под городскую елку.

Вчера в Одессе патрульные попали в ДТП, развернувшись через двойную сплошную.