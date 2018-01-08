Количество выпускников в Украине уменьшается с каждым годом. Об этом рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров в эфире радиостанции "Голос столицы".

По его словам, в 2018 году последний звонок прозвучит для 200 тысяч украинских абитуриентов. В Министерстве образования и науки утверждают, что это пик демографического кризиса.

"Согласно демографии, в 2001 году Украина прошла минимум рождаемости, после чего она начала понемногу, может, совсем небольшими темпами, но все-таки восстанавливаться. И поскольку в 2001 году была маленькая рождаемость, то соответственно, в 2018 году будет и наименьшее количество выпускников 11 классов. Цифра будет сравнима с 200 тысячами, окончательную цифру органы государственной статистики обнародуют в январе", - отметил он.

Напомним, по данным МОН, абитуриенты в 2018 году будут сдавать два фиксированных предмета.

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