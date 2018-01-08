Украинская теннисистка стала четвертой ракеткой мира
Украинка Элина Свитолина поднялась в рейтинге женской теннисной ассоциации WTA. Теперь она занимает в нем четвертое место вместо шестого в прошлом году.
Об этом сообщает сайт организации.
Вот, как выглядит рейтинг WTA:
1. Симона Халеп (Румыния) - 6425
2. Каролина Возняцки (Дания) - 6095
3. Габрине Мугуруса (Испания) - 6005
4. Элина Свитолина (Украина) - 5785
5. Венус Уильямс (США) - 5567
Напомним, 6 января Свитолина победила на турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом $ 894,7 тыс. В финале украинка переиграла белорусскую теннисистку.
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