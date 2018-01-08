Россия и другие страны пытаются повлиять на выборы в Конгресс США в 2018 году. Об этом сказал глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала CBS, сообщает Reuters.

Он заявил, что российское вмешательство началось давно и продолжается до сих пор. Так, на вопрос, пытается ли Москва сейчас подорвать выборы в США, Помпео ответил: "Да, сэр, на протяжении десятилетий".

"Меня продолжают беспокоить не только российские попытки, но и другие", – сказал Помпео, не уточнив подробностей и добавил, что "у нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию".

При этом Помпео заявил, что Россия готовится вмешаться еще и в выборы в Мексике.

"Поэтому мы будем работать против россиян или кого-либо еще, кто угрожает этому самому результату (выборов - ред.)", – заверил он.

Напомним, в конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отшутился на вопрос о вмешательстве России в дела других стран.