В компьютерной сети британского парламента с июня по октябрь прошлого года были зарегистрировано более 24 тысяч попыток получить доступ к порнографическим сайтам.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на официальные данные законодательного органа.

Компьютерный парк обеих палат парламента насчитывает около 8,5 тысяч устройств, которыми, помимо депутатов, пользуются их помощники и технические сотрудники.

Кроме того, данные учитывают личные устройства, подключенные к "гостевому" Wi-Fi.

Между тем представитель законодателей заявил, что все порнографические сайты в парламенте заблокированы и попытки получить к ним доступ (в среднем 160 раз в день) являются случайными.

Запрос на информацию о сетевой активности парламентариев был подан на фоне скандала с отставкой главы аппарата британского правительства Дэмиана Грина.

Фактический заместитель премьер-министра Великобритании ушел со своего поста 21 декабря в связи с порнографическими материалам, обнаруженными на его офисном компьютере.

Также мы рассказывали о том, что британские спецслужбы возвращают на работу ранее уволенных сотрудников.