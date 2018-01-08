Экс-президент Леонид Кравчук дал свой рецепт урегулирования отношений с Россией.

По его мнению, чтобы прекратить войну на Донбассе Украина должна сделать два основных шага – организовать прямые переговоры с Россией и изменить "минский формат".

Такое мнение первый президент высказал в интервью "Радио Свобода".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией... что мы можем, что может Россия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – считает он.

Вторым шагом является изменение минского формата, который нужно наполнить другим смыслом. По словам Кравчука, также можно перейти к "будапештскому формату".

Ранее Ирина Геращенко рассказала о работе Минска в 2018 году.

Напомним, представитель Ротшильдов надеется, что Украина нормализует отношения с Россией.