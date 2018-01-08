Переговоры между Южной Кореей и Северной Кореей в приграничном Пханмунджоме начнутся 9 января в 10 утра по местному времени (03:00 по Киеву), сообщает Лайф со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Главной темой первых с декабря 2012 года межкорейских переговоров станет возможное участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх - 2018, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.

Напомним, ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен отправить северокорейских спортсменов на зимние Олимпийские игры. Ожидается, что таким образом глава КНДР планирует начать улучшение отношений с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приказал построить огромную ракету к 70-летию КНДР.